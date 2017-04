Les pièges à colle seront bientôt interdits en Wallonie. C’est ce qu’a indiqué le ministre wallon du bien-être animal, Carlo Di Antonio.

En Belgique, plusieurs espèces ne sont pas protégées, on peut donc les tuer tout à fait légalement. C’est le cas des rats, des souris et des pigeons des villes. Les pièges à colle font partie des moyens utilisés régulièrement pour éliminer ces animaux. Il s’agit en fait de plaques enduites de glu, sur lesquelles les animaux se retrouvent scotchés et agonisent pendant plusieurs jours.

[...]

