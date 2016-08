Les Pokémons seront bien les stars de la récré

J. C. Publié le jeudi 01 septembre 2016 à 14h48 - Mis à jour le jeudi 01 septembre 2016 à 14h50

Belgique

L’école dans la tête des parents, ça comprend : les cahiers, les bulletins, les cartables trop lourds à la rentrée. Mais pour nos petites têtes blondes, l’école c’est aussi et surtout la cour de récré. Pendant au moins une heure et demie chaque jour, les enfants s’amusent. Petit tour dans les magasins de joujoux pour voir ce qui séduit nos jeunes en cette rentrée 2016.

Si vous ne vivez pas dans une grotte, vous avez forcément croisé le phénomène Pokémon. Outre l’application, les cartes à jouer à l’effigie des monstres de poche cartonnent en magasins. À la Grande Récré de Braine l’Alleud, Pokémon est l’indétrônable best-seller depuis quelques années maintenant : "Pokémon, c’est indémodable pour les enfants, c’est à la mode chaque année."

À Bruxelles, chez Oli Wood Toys, l’effet Pokémon Go est quand même ressenti. "Depuis l’application, c’est clair que ça cartonne, c’est la razzia", nous dit un vendeur impressionné par le succès des petites bêtes de Nintendo. "Ce n’est pas l’appli, reprend une de ses collègues. Depuis dix ans au moins, ça cartonne. Chaque année, c’est la même chose."

D’autres monstres viennent néanmoins disputer la suprématie de Pikachu, les Zomlings, Zombiezz ou Trash pack, "c’est aussi un carton", confie-t-on dans les magasins de jouets. Les moyens de déplacement sont aussi au centre de toutes les attentions et des envies de nos petits. "L’overboard, s’exclame le vendeur de la Grande Récré , tous les gamins en veulent un, les parents disent souvent non mais, tous les enfants en demandent." Sinon, en vrac, les baskets à roulette, les trottinettes et les vélos séduisent toujours.

Les vieux jouets qui restent au top

Chez les filles, les élastiques et les ressorts restent de bons vendeurs, comme le disent les commerçants. Même si, dans la capitale, certains magasins avouent ne pas en avoir écoulé des masses. "Les balles en mousse ou en plastique se vendent bien chaque année. Et, grand retour en grâce depuis le début de 2016 : les billes." Indémodables, les petites sphères de verre reviennent cycliquement comme les incontournables des cours de récréation.