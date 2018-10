Le nombre d’interventions réalisées par les pompiers est en augmentation au fil des ans. Les services de secours ne s’occupent pas uniquement des incendies ou du transport des blessés par ambulance. Ils sont aussi de plus en plus appelés pour d’autres missions, dites diverses.

La semaine dernière, les pompiers de Bruxelles sont notamment intervenus pour ouvrir un lave-linge à l’arrêt dans lequel un chat était caché. Des appels que les hommes du feu à travers le pays estiment parfois hors de leur champ d’action réel. "Quand on ne sait pas quoi faire, on appelle les pompiers" , constate une de nos sources. Ce genre d’interventions fait donc augmenter les chiffres des pompiers. On compte, par exemple à Bruxelles, entre 250 et 300 opérations réalisées par jour rien que par les ambulances. "Seules 10 % des interventions environ concernent directement un incendie. On a de plus en plus d’appels ambulance" , explique Walter Derieuw, porte-parole des sapeurs pompiers de Bruxelles.

Une situation qui énerve un certain nombre de pompiers à travers le pays, et notamment à Bruxelles, raconte Éric Labourdette, président du secteur Zones de secours au syndicat SLFP. "Cela fait des années en réalité que les pompiers sont considérés comme la bonne à tout faire du service public. Dès que les différents services sont dépassés, ils nous appellent" , précise-t-il.

(...)