La promesse aura tenu un peu plus de 24 heures. Très attendue par les navetteurs et annoncée en grande pompe par la SNCB mardi, la fameuse carte interactive du réseau ferroviaire devait répondre à une réelle demande de la part des voyageurs. Celle d'avoir une idée précise de la position des trains, et ce en temps réel. Tout ce que que l'appli' SNCB ne pouvait pas offrir.

"On était vraiment demandeur d’une application ou d'un site web comme c'est le cas ici qui donnerait la position des trains en temps réel, ça faciliterait le quotidien et permettrait d’organiser plus facilement sa journée" exprime Géry Baele, vice-président de l’ASBL navetteurs.be

L'outil disponible en ligne « Train Map » prend donc la forme d'une carte en ligne offrant un aperçu en temps réel de plus de 250 trains qui circulent sur le réseau ferroviaire belge à un moment précis. Sur cette carte en mouvement, les voyageurs peuvent alors localiser leur train à tout moment et consulter les informations à leur attention.

Mais dans les faits, c'est un peu différent. C'est surtout la notion de « temps réel » qui n'est pas à la hauteur des espoirs nourris par les navetteurs, surtout par rapport à l'annonce de l'entreprise ferroviaire mardi qui se voulait plus affirmative dans sa communication de « Train Map ».

« On nous a vendu du temps réel qui n'en est en fait pas du tout » indique Gianni Tabbone. Le président de l'ASBL navetteurs.be a pu en faire l'expérience hier dans son train P 7444 entre Visé et Bruxelles.

(...)