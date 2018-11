Des piquets de grève ont été installés dans les centres de tri de bpost de tout le pays mardi à 22 h.

Mercredi, près de 90 % des travailleurs de l’entreprise suivaient le mouvement et les syndicats ont indiqué que ces premiers actes de grève seront suivis d’actions similaires dans les transports de l’entreprise le 8 novembre, chez les facteurs le 9 novembre, aux guichets, dans l’administration et les centrales téléphoniques le 12 novembre, et enfin dans le traitement des colis le 13 novembre. Ils dénoncent notamment une pression toujours plus importante pesant sur les postiers.

