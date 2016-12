En famille ou entre amis, place pour la plupart d’entre vous, aux derniers préparatifs avant le réveillon de Noël. Cela vaut aussi pour les personnalités politiques du pays. Plusieurs d’entre elles ont accepté de nous dévoiler leurs projets pour les fêtes.

Nouvelle année oblige, nous leur avons aussi demandé de nous confier leurs vœux et résolutions 2017.

Sans surprise, après une année 2016 particulièrement tragique, le ministre de l’Intérieur, Jan Jambon, souhaite avant tout une nouvelle année "sans terrorisme". En ce qui concerne ses résolutions, il confie "vouloir perdre du poids" avant d’ajouter avoir tenté chaque année sans jamais y être parvenu durablement.

En attendant, Jan Jambon ne se privera pas d’un moment gourmandise ce samedi, en compagnie de policiers qu’il tient particulièrement à remercier en cette fin d’année.

Une vingtaine de bûches pâtissières dans son coffre, c’est à Molenbeek que le ministre de l’Intérieur se rendra ce samedi. Il y passera une partie de son réveillon de Noël avec les policiers de la zone Ouest. "C’est important pour lui d’être présent ce jour-là avec eux pour leur montrer sa reconnaissance face à leurs efforts notamment, dans le cadre du Plan canal", précise la porte-parole du ministre.

Après Molenbeek , Jan Jambon fera également un détour du côté de la police fédérale où là encore, il partagera un morceau de bûche avec les membres de la DAS, la direction de sécurité publique qui a mobilisé de nombreux policiers, là aussi, dans le cadre du Plan canal, mis en place par le ministre de l’Intérieur, après les attentats de Paris.

C’est enfin entouré de ses amis, autour d’un repas chez lui à la maison, que Jan Jambon clôturera cette année 2016.





Les réveillons de nos politiciens

Laurette Onkelinx

“Noël, ce sera comme chaque année chez mes parents, à Ougrée, dans une ambiance karaoké. Direction ensuite quelques jours à Bordeaux, avec mon mari et notre cadette. Mes résolutions 2017 ? Me remettre au sport et par amour, me remettre à la cuisine car ces derniers temps, c’est toujours mon mari qui fait à manger.”







Pierre-Yves Jeholet

“Pour les fêtes, je suis très famille. Tant pour Noël que pour la Saint-Sylvestre, que je fêterai chez moi. Mes bonnes résolutions pour l’année 2017 ? En finir avec les desserts, beaucoup de marche sur le plateau de Herve et faire visiter les villes européennes à mes enfants de 19 et 17 ans.”







Maggie De Block

“Les fêtes, ce sera à la maison, autour d’un repas, avec la famille et les amis. Pour 2017, mes voeux sont de pouvoir leur consacrer davantage de temps. J’aimerais aussi vraiment trouver un moment l’année prochaine pour enfin lire un bon bouquin, paisiblement.”







Paul Magnette

“Tant pour ce qui est du réveillon de Noël que celui du Nouvel An, je fêterai cela en famille, à la maison. Et c’est moi qui serai aux fourneaux. Au menu, je servirai de la cuisine wallonne. Mes résolutions ? C’est très simple, je n’en ai aucune. Je n’en fais jamais. Pour la simple et bonne raison que je ne les tiens pas !”







Joëlle Milquet

“Je passerai les fêtes en famille , à Bruxelles, autour du sapin. Mes résolutions : me battre plus que jamais contre la haine de l’autre , le radicalisme , le populisme , le racisme , l’extrémisme , l’obscurantisme. Dégager du temps pour m’investir dans des projets humanitaires collectifs. Ne me réserver qu’aux personnes de confiance , sincères , loyales et désintéressées . Cela laissera de la place aux relations vraies.”





Bart De Wever

“Noël, ce sera en famille, avec un bon repas, comme la plupart des familles flamandes. Nous irons également à la messe, probablement le jour de Noël. Mon épouse y jouera au piano. Pour le 31, en tant que bourgmestre d’une grande ville où beaucoup de gens vont se rassembler, il est évidemment logique que je reste en alerte. Les précédents réveillons, je les ai passés avec les services de police. Je le ferai également cette année. C’est là, pour moi, un témoignage de sympathie envers eux.”





Sophie Wilmès

“J’envisage de passer les fêtes en famille, à Rhode-Saint-Genèse. Ce seront des réveillons des plus classiques, entourée de mon mari et de mes quatre enfants, au coin du feu. De quoi me ressourcer après une année bien remplie. Ma première résolution sera de me remettre au sport, même si la fonction ministérielle pourrait pratiquement être un sport à part entière. Ensuite, j’aimerais diminuer les sucreries au bureau. C’est mon péché mignon !”