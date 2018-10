La marmite sociale ne cesse quasiment jamais de bouillonner à bpost mais le mécontentement syndical semble avoir atteint son paroxysme ces derniers jours. Le front commun syndical national a déposé jeudi un préavis de grève.

Il y liste ses griefs vis-à-vis du management qui donnerait "une priorité absolue aux actionnaires et tient, en toutes circonstances, à leur garantir des dividendes de 265 millions d’euros. En revanche, rien n’est fait pour le personnel de bpost."

Et de poursuivre : "De nombreuses mesures d’économies (sont prises) presque chaque jour, des bureaux et services font face à un manque de personnel. Bpost ne cesse d’attaquer les acquis du personnel. Nous constatons de plus en plus souvent que les congés ne peuvent être attribués, si ce n’est sans remplacement de l’intéressé."

Pour les syndicats, "le personnel en a plus qu’assez de cette situation et exige que bpost change de cap", sans quoi ils "passeront à l’action en temps opportun". Des actions de grève sont envisagées dans la semaine du 5 novembre.

Dans un tract publié dimanche soir, le front commun indique que toute négociation sociale avec la direction est désormais rompue. "Après plus de vingt ans d’effort, le manque de respect du top management à l’égard du personnel n’est plus acceptable. Des conditions de travail intenables, un manque de personnel chronique, annulation de congés, outsourcing (la sous-traitance), menace de licenciements, etc.", écrivent les trois organisations syndicales.

Fin avril, la direction de bpost avait annoncé son intention de sous-traiter totalement ou de restructurer certains de ses services internes (services de nettoyage et de restauration d’entreprise, call center). Plus de 500 emplois sont menacés. Des problèmes chroniques de sous-effectifs chez les facteurs avaient également été pointés par le syndicat libéral à la mi-octobre. Plusieurs arrêts de travail de courte durée ont été observés ces dernières semaines dans des bureaux de poste.