La direction de Brussels Airlines regrette le dépôt, par les syndicats de pilotes, d'un préavis de grève au sein de la compagnie, a-t-elle réagi vendredi midi. Cela alors qu'une procédure de conciliation entre les deux parties est encore en cours, souligne-t-elle. La direction s'efforcera de trouver des solutions lors des réunions qui sont encore prévues dans le cadre de cette conciliation, assure une porte-parole de Brussels Airlines.

Les syndicats de la compagnie aérienne Brussels Airlines ont déposé, en front commun, un préavis de grève. Les quelque 500 pilotes de Brussels Airlines avaient jusqu'à ce vendredi pour voter et se prononcer sur les "ultimes" propositions de la direction, formulées il y a une semaine. La plupart d'entre eux n'ont toutefois pas accédé à ces demandes. Ils pourraient dès lors mener des actions le 14 et le 16 mai. Seuls 8% des pilotes ont accepté les propositions de la direction, indiquent les syndicats. Parmi les autres votants, 80% se sont montrés en faveur d'une grève.

Direction et syndicats disposent désormais de sept jours pour trouver une solution. Une grève pourrait donc être possible, vraisemblablement les 14 et 16 mai, à moins que des actions spontanées ne soient organisées d'ici là. Aux mois de janvier et février derniers, les pilotes avaient ainsi déjà mené des actions de zèle afin de se faire entendre. Celles-ci avaient occasionné des retards quotidiennement, de quelques minutes à un quart d'heure, sur des dizaines de vols.

Ce conflit social constitue par ailleurs un premier test pour l'Allemande Christina Foerster, la nouvelle administratrice déléguée de la compagnie depuis le 1er avril.

Si le processus devait aboutir à une grève, il s'agirait seulement de la deuxième en 16 ans d'histoire pour Brussels Airlines. La seule recensée jusqu'à présent remonte à 2013, lorsque les pilotes avaient arrêté le travail durant une journée.