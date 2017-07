Quelque 409.751 jours de grève ont été rapportés l’an dernier par les employeurs du pays, soit deux fois plus qu’en 2015 (207.563 jours), mais un tiers de moins que les 760.296 jours de 2014, qui représentaient le total le plus important des vingt-cinq dernières années.

Finalement, il s’agit quand même du deuxième chiffre le plus élevé de la décennie, les huit autres années totalisant chacune entre 130.000 et 300.000 jours. C’est ce qui ressort d’une lecture approfondie des chiffres de l’ONSS réalisée par la DH. Pour la FTGB et la CSC, les chiffres élevés de 2014 et 2016 ne s’expliquent en tout cas pas pour les mêmes raisons : plusieurs actions de mobilisation générales auraient fait gonfler les statistiques d’il y a trois ans, tandis que des actions sectorielles ou par entreprise expliqueraient plutôt les chiffres de 2016. "Il y a eu beaucoup de restructurations et fermetures à l’instar de Caterpillar", avance son nouveau secrétaire général de la FGTB Robert Vertenueil.

(...)

