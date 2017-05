Selon une étude de l’Union des Associations Internationales, Bruxelles serait la deuxième ville au monde (derrière Singapour) à héberger le plus de congrès. Son aura de capitale européenne serait en effet un atout majeur pour inciter les congressistes à opter pour Bruxelles. Les derniers chiffres communiqués par l’association datent cependant d’avant les attentats , avec quelque 442 congrès organisés à Bruxelles. Du pain bénit pour le tourisme d’affaires et le secteur hôtelier.

Au lendemain des attentats, la fréquentation connut cependant une forte baisse. Et même le tourisme d’affaires affichait une impressionnante dégringolade. S’il est toujours le premier à se redresser, et ce fut le cas, l’ensemble des signaux semblent peu à peu revenir au vert à Bruxelles.

La semaine dernière, le salon Seafood en fut le meilleur indicateur. Dans l’hôtellerie, on affichait ainsi des taux de remplissage avoisinant les 80 %. De quoi redonner le sourire aux exploitants d’établissements dont la majorité des clients sont à Bruxelles pour leurs affaires. "L’organisation de ces grands salons, la place de Bruxelles en tant que capitale européenne et centre décisionnel d’importance sont des atouts stratégiques pour notre activité", explique ce responsable de la réservation d’un hôtel du centre-ville. "On a beaucoup souffert des attentats. Non seulement ceux qui ont frappé Brussels Airport ou la station Maelbeek, mais aussi ceux de Paris. Avec les liens révélés entre les différentes attaques et les terroristes venant de Belgique ou y œuvrant, Bruxelles n’a pas eu très bonne presse. De nombreux événements ont été annulés, ce qui a parfois fait chuter notre taux d’occupation à 10 % là où il aurait normalement dû flirter avec les 80 ou 90 %. Aujourd’hui, on sent que ça repart, mais surtout grâce au tourisme d’affaires."

Actuellement, 6 locations de chambres sur 10 sont d’ailleurs effectuées par des touristes d’affaires."Ils doivent venir pour les affaires donc ils sont les premiers à effectuer leur retour."

Cependant, ce signe évident de reprise devrait amorcer un retour à la normale pour le tourisme de loisir également. "Les hommes d’affaires aiment Bruxelles. Ils sont aussi des ambassadeurs. Si tout se passe bien lors de leur séjour, ils n’hésiteront pas à revenir ou à rassurer leur entourage sur la sécurité et les beautés de Bruxelles."