De 2014 à 2020, les transferts financiers de la Flandre vers les autres entités fédérées seront passés de 7,1 milliards à 6,6 milliards d'euros, ressort-il d'une étude de l'université de Louvain (KUL), réalisée à la demande du gouvernement flamand.

De 2000 à 2020, les montants de ces transferts auront fluctué entre 6,1 milliards et 7,1 milliards. Les flux financiers entre la Flandre et les autres entités du pays ont fait l'objet de nombreuses études au cours des dernières années. Selon les plus récentes, indépendamment des méthodes employées, les transferts annuels en partance de la Flandre varient entre 6 et 8 milliards d'euros.

La nouvelle étude, menée par André Decoster et Willem Sas de la KUL, indique que les transferts de la Flandre vers les autres parties du pays diminueront d'ici 2020 pour atteindre environ 6,6 milliards, au lieu de 7,1 milliards en 2014.

Plusieurs facteurs jouent dans cette diminution. L'évolution démographique, avec une Flandre qui vieillit plus vite que la Wallonie et Bruxelles, en fait partie, tout comme la sixième réforme de l'État, qui a entraîné la régionalisation partielle de l'impôt des personnes physiques (IPP).

Cette étude sur les transferts n'a pas encore été abordée en gouvernement, et le ministre-président régional Geert Bourgeois se garde donc de tirer des conclusions hâtives des résultats.