On a appris vendredi que c’est le groupe sidérurgique britannique Liberty House qui devrait racheter, sous réserve d’approbation de la Commission européenne, les quatre usines liégeoises d’ArcelorMittal (le Fer-blanc de Tilleur, une décaperie, les lignes de galvanisation 4 et 5 de Flémalle) et le site de Dudelange au Luxembourg.

