Ford Genk, ArcelorMittal, Caterpillar… Les mégarestructurations ont malheureusement défrayé la chronique ces dernières années. Chaque fois, la procédure Renault a été déclenchée. Mais, si cette procédure est unique au monde, elle est apparemment perfectible. D’ailleurs, le Conseil National du Travail, à la demande du ministère de l’Emploi et du Travail s’est emparé du dossier et compte bien apporter des modifications pour encore plus d’efficacité.

"En fait, lors de ces restructurations", dit Jordan Atanasov, secrétaire régional de la CSC Métal à Liège, "les travailleurs des sociétés sous-traitantes, pourtant directement impactées, ne sont pas pris en compte. Cela a été flagrant chez Caterpillar".

Les syndicats et le Gouvernement auraient donc la volonté d’intégrer la prise en considération de ces travailleurs, du moins pour ceux qui travaillent à demeure ou en majorité pour la société en restructuration ou en danger de fermeture.

Quatre autres points sont actuellement sur la table de CNT.

"En effet, continue Jordan Atanasov, un autre point consisterait à obliger l’entreprise qui restructure ou qui ferme à négocier un volet social. Cela impliquerait de facto qu’elle aille au-delà du minimum légal, même si le surplus ne serait pas nécessairement financier mais pourrait se situer dans les mesures d’accompagnement."

Troisième point : l’obligation de donner un rôle au conciliateur social. Qui jusqu’à présent n’est pas intégré dans le processus de négociation.

Le 4e point, lui, a trait à la manière dont le monde politique devrait être informé quand une procédure est enclenchée.

Enfin, le 5e point à négocier est relatif à l’obligation qui serait faite d’appliquer les accords conclus lors d’une procédure Renault à tous les travailleurs de l’entreprise et donc également aux intérimaires et aux personnes qui sont sous contrat de travail à durée déterminée (CDD).

Plusieurs réunions ont déjà eu lieu sous la houlette du Fédéral et l’ambiance semble constructive. "Nous espérons aboutir pour le 30 juin prochain, date à laquelle nous pourrions remettre notre avis au Gouvernement."

Une fois chose faite, Kris Peeters, le ministre de l’Emploi devrait s’adresser au groupe des Dix qui, à son tour, pourrait étudier les modifications à apporter à la procédure Renault avant de renvoyer le dossier au Ministre puis aux parlementaires.

Ils ont appris par la presse !

Le personnel de Renault Vilvorde avait été pris de court par la fermeture

La procédure Renault est d’application depuis février 1998. Elle tire son nom des événements qui se sont déroulés, le 27 février 1997 au sein de l’entreprise Renault, à Vilvorde.

Ce jour-là, les ouvriers de Renault Vilvorde apprennent avec stupéfaction et… par la presse que leur entreprise va fermer ses portes. Le bilan social est désastreux : 3.100 personnes vont perdre leur emploi.

Surpris, syndicats et travailleurs ne vont pas rester sans réaction : ils occupent le parking où sont stockés les véhicules sortis de la chaîne de production. Le conflit va durer cinq mois, et trouver son épilogue après de longues et pénibles négociations sociales.

Vilvorde, c’est aussi la ville du Premier ministre de l’époque, Jean-Luc Dehaene. Choqué, l’homme ne restera pas non plus sans réaction. Il faut une loi, plus dure, pour ne plus permettre que des licenciements collectifs soient annoncés sans concertation préalable. La loi Renault est votée le 13 février 1998.

Cette procédure comprend deux phases. La phase d’information et de consultation. Lors de la première phase, la direction est obligée d’expliquer aux représentants des travailleurs les motifs du licenciement collectif, et de répondre à toutes leurs questions. Les syndicats mettent souvent cette phase à profit pour présenter des alternatives visant soit à corriger le plan initial et réduire le nombre des licenciements, soit à pouvoir stopper le projet de licenciement collectif. Ceci ne s’est produit qu’une seule fois, chez Volkswagen Forest où la direction a finalement décidé d’y produire l’Audi A1.

Au terme de la consultation, si l’entreprise maintient sa décision, on entre alors dans la phase de négociation. Le dialogue porte sur les modalités du plan social : licenciements, départs volontaires, mises à la retraite ou départs en prépension…