Olivier, Marie-Astrid et Benoît sont médecins. Simon et Eric sont infirmiers. Paul-Henri est militaire. Marie et Cindy sont infirmières au bloc opératoire.Le 22 mars, ils étaient à Zaventem, à Maelbeek, à l'Hôpital Militaire ou au CHU Saint-Pierre. Ils étaient en première ligne pour soigner les victimes des attentats de Bruxelles.Leurs histoires sont toutes différentes, mais elles ont un point commun. Une phrase les lie, répétée en chœur:Avec détermination et sang froid, malgré des émotions fortes qu'ils ont, par la force des choses, dû intérioriser.Découvrez le récit d'une journée qu'ils n'oublieront jamais en cliquant sur l'image ci-dessous. Ce long format vous est exceptionnellement offert en lecture 100% gratuite.