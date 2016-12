Belgique Le ministre de la Défense, Steven Vandeput, est allé dimanche à la rencontre de quelques uns des militaires engagés dans la mission de sécurité intérieure menée en appui à la police fédérale sous le nom de "Vigilant Guardian" (OVG), a-t-on appris dans son entourage. Il a effectué cette visite de Noël à ses troupes à Bruxelles "par gratitude" et "par respect", a indiqué sa porte-parole, Laurence Mortier, sur Twitter, photos à l'appui.

M. Vandeput (N-VA), qui n'était accompagné d'aucun chef militaire, a remis un cadeau aux militaires rencontrés - notamment devant l'ambassade des Etats-Unis, en face du parc de Bruxelles.

Quelque 1.250 hommes et femmes des composantes Terre, Air et médicale participent actuellement à la surveillance de lieux sensibles, principalement à Bruxelles et à Anvers - un nombre en recul par rapport au maximum de 1.808 un moment autorisé par le gouvernement. Leur mission a été prolongé d'un mois vendredi par le Conseil des ministres.

Mais les chefs militaires se plaignent régulièrement de l'impossibilité de combiner cette mission avec l'entraînement indispensable au maintien des compétences nécessaires pour mener des opérations de combat.

Les militaires sont présents en rue ainsi qu'autour de sites nucléaires depuis le 17 janvier 2015, à la suite de l'attentat contre l'hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo à Paris et du démantèlement d'une cellule djihadiste à Verviers.