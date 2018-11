Le président français entame ce lundi une visite d'Etat en Belgique. Les liens sont très étroits entre les deux pays. Entre Macron et Michel, l'amitié est réelle. Comment a-t-elle débuté ?

Si l’on veut retracer, par le menu, l’histoire de liens d’amitié qui unissent le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre belge Charles Michel (MR), il faut d’abord faire un détour par le Sénat français, un jour de l’été 2015. Ce jour-là, Stéphane Bern, animateur de télévision, spécialiste de l’Histoire et des têtes couronnées, au sortir d’un déjeuner au Palais du Luxembourg, reprend sa voiture et manque de renverser…(...)