Magnette au 350ème anniversaire de Charleroi: "Rien ne brisera nos élans"

Belgique

Plus de trois cents personnes avaient pris place à l'Hôtel de ville de Charleroi, dont un des balcons arborait, pour la circonstance, une banderole «Charleroi avec les travailleurs de Caterpillar».

Parmi elles, figuraient, outre de nombreux responsables régionaux, le ministre d'Etat Elio Di Rupo et le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, ainsi que le gouverneur de la Province, Tommy Leclercq.

Les premiers mots de Paul Magnette ont été prononcés pour redire à quel point la décision qui touche Gosselies laisse la région et la Wallonie «atterrées et scandalisées». Evoquant «un traumatisme qui nous concerne tous», M. Magnette a dépeint la colère des citoyens qui vivent cette décision comme une trahison alors que, dans le même temps, ils voient l'entreprise augmenter ses dividendes.

Pour Paul Magnette, cette tragédie en rappelle d'autres: la fin des charbonnages, les terribles restructurations de la sidérurgie, de la chimie, de la verrerie: «Rien, décidément, ne nous aura été épargné», a lancé le bourgmestre, visiblement ému, avant de rappeler le symbole du 350ème anniversaire de Charleroi, depuis sa création et ce qu'elle a vécu: construite et détruite par des militaires, avant d'être «bâtie et détruite avec la même ardeur, par des capitaines d'industrie».

Il a pourtant voulu voir «une force, une détermination et une ambition qui résistent à toutes les épreuves». Remontant le cours de l'histoire de Charleroi, il l'a dépeinte comme «la plus grande ville de Wallonie, la plus cosmopolite aussi», celle «qui développe naturellement le sens de la convivialité».

Paul Magnette a justifié le maintien des festivités malgré le drame social de Caterpillar, en y voyant « la conscience qu'il ne faut pas se laisser abattre, se laisser aller ». Pour lui, Charleroi en est encore à l'aube de son existence, avec ce que porte cette «promesse de l'aube». Il a conclu avec un message d'espoir, disant que «rien ne brisera nos élans. Nous affronterons les épreuves comme nous l'avons toujours fait, avec courage, détermination et fraternité».