Une réflexion du ministre-Président wallon Paul Magnette dans une interview au magazine Trends de jeudi a suscité de vives réactions hier dans la presse flamande. Le cabinet Magnette plaide le malentendu.

Les trois-quarts des panneaux lumineux installés en Belgique sont fabriqués à… Herstal. Défenseur d’une relocalisation de l’économie wallonne, Paul Magnette (PS) semble annoncer dans Trends la suppression de tous les panneaux routiers rétro-éclairés par souci d’économie budgétaire, mais aussi parce qu’ils ne sont pas fabriqués en Wallonie, tandis que d’autres, d’un type différent, peuvent l’être.

La presse flamande s’est saisie de cette réflexion et a fait réagir le ministre flamand de la Mobilité, Ben Weyts (N-VA). Ce dernier condamne fermement la prétendue décision wallonne, non pour son volet identitaire, mais pour une question de sécurité routière. Chez Touring, on qualifie la soi-disant décision wallonne de "mortellement dangereuse".

Mais au cabinet Magnette, on parlait vendredi de "malentendu". Le ministre-Président n’aurait, dans l’interview, qu’évoqué la possibilité de passer progressivement d’une technologie obsolète à une plus récente, en profitant de cette évolution pour favoriser la production wallonne. Mais aucune décision gouvernementale n’est intervenue, et l’expression n’aurait visé que "le bon sens".

Information prise au cabinet du ministre wallon des Travaux publics, Maxime Prévot, supprimer tous les panneaux routiers rétro-éclairés n’est certainement pas à l’ordre du jour. "Je partage évidemment la volonté de davantage consommer wallon. D’ailleurs, pour information, les trois quarts des panneaux lumineux installés en Belgique sont fabriqués en Wallonie, à Herstal", glisse Maxime Prévot (CDH).

Si la question du remplacement de certains de ces panneaux est à l’étude, aucune décision n’a été prise. "Cela ne concernerait que les panneaux latéraux obsolètes et pas les panneaux supérieurs, afin de garantir au maximum la sécurité de tous les usagers de la route."