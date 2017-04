Le travail sur la copie à rendre à l'Europe dans le cadre du programme de stabilité 2017-2020 n'est pas encore terminé, a indiqué vendredi matin le ministre-président wallon Paul Magnette.

"Hier, nous nous trouvions encore dans une zone d'ambiguïté", a-t-il commenté sur les ondes de La Première. M. Magnette a affirmé "très sincèrement" ne pas avoir compris l'approche du Fédéral mercredi lors du comité de concertation. "Depuis 2009, nous collationnons chaque année dans un grand tableau les budgets des différentes entités que nous envoyons à l'Europe. Ça n'a jamais posé problème", a-t-il commenté, s'étonnant que le gouvernement de Charles Michel ait souhaité procéder autrement.

Il "doit être possible" de rendre la copie à l'Europe d'ici mardi en revenant à la méthode suivie depuis 2009, a jugé le socialiste. Ce dernier reconnaît toutefois qu'il existe une divergence sur le fond entre le Fédéral et la Wallonie quant aux politiques à adopter. "La Wallonie ne fait pas et ne fera pas d'austérité, n'en déplaise au Fédéral", a-t-il souligné.