"Le Premier ministre Charles Michel va devoir avouer l'échec de son alliance avec la N-VA", a estimé mardi sur La Première le député de l'opposition, Olivier Maingain (DeFI), alors que le gouvernement fédéral est toujours divisé sur le pacte des Nations Unies sur les migrations.

Le MR, l'Open Vld et le CD&V veulent approuver le texte comme le Premier ministre s'y est engagé en septembre dernier à la tribune de l'ONU, mais les nationalistes flamands s'y refusent.

"La N-VA est une gangrène dans le système institutionnel belge. Il n'y aura pas d'autre issue pour la crédibilité de la Belgique que d'expulser un corps étranger devenu à ce point nuisible", a lancé le président des Amarantes.

D'après M. Maingain, il est curieux que la N-VA s'oppose à la mise en place du pacte onusien, qui constitue à ses yeux un "instrument de collaboration internationale".

"La N-VA préfère le chaos à l'ordre international, c'est souvent la marque des partis extrémistes", a-t-il affirmé, avant d'assurer au Premier ministre qu'il pourrait "prendre appui sur l'opposition" s'il entendait "conserver la crédibilité de la Belgique".

Le Premier ministre, Charles Michel, a proposé lundi de s'inspirer des exemples néerlandais et danois pour sortir de l'impasse au sein du gouvernement. Les deux royaumes ont décidé d'assortir l'adoption du Pacte de déclarations interprétatives, mais cette solution ne satisfait pas les nationalistes flamands.

Les travaux en kern reprendront ce mardi à partir de 15h00.





Dewael: les déclarations de Peter De Roover "vont trop loin"

Les déclarations du chef de groupe de la N-VA à la Chambre sur le pacte des Nations Unies sur les migrations vont "trop loin", a estimé mardi le leader de l'Open Vld au sein de l'assemblée, Patrick Dewael. Alors que M. De Roover a présenté le texte onusien comme une "ligne rouge" et souligné qu'un déplacement à Marrakech ne se ferait pas avec un gouvernement intégrant la N-VA, Patrick Dewael a qualifié ses propos de "manière très étrange pour trouver un consensus".

D'après Peter De Roover, une solution ne pourra être trouvée que si les autres partis de la coalition renoncent à approuver le texte contre la volonté de sa formation politique.

En substance, la N-VA dit que les trois autres partis de la coalition doivent être d'accord avec elle, sans quoi ces trois partis renversent le gouvernement, pointe M. Dewael. "On déclare en fait: 'c'est ce que je dis ou la crise. Et ensuite le gouvernement tombe, mais je n'en suis pas responsable", illustre-t-il, en déplorant des déclarations qui "vont trop loin".





Nous avons obtenu ce que nous voulions, selon le négociateur belge

La Belgique a obtenu ce qu'elle voulait dans la négociation du Pacte des Nations-Unies sur la migration, a assuré mardi l'ambassadeur Jean-Luc Bodson, envoyé spécial "Migration et Asile" du gouvernement belge. Le texte vise à jeter les bases à l'échelle mondiale d'une migration sûre et ordonnée. Les négociations intergouvernementales ont commencé en février et ont duré plusieurs mois jusqu'à une finalisation du texte en juillet.

"Nous avons obtenu ce que nous voulions. Mi-juillet, j'étais un diplomate heureux. Toutes les instructions que j'ai reçues de Bruxelles sont dans le texte", a déclaré M. Bodson devant la commission des Relations extérieures de la Chambre.

Le 12 septembre, à la suite de réunions internes, la position belge est positive: "La Belgique estime que le texte est équilibré, reflète les préoccupations que nous avons exprimées et est une avancée importante au niveau diplomatique mondial et, par conséquent, la Belgique approuvera le texte à Marrakech en décembre". La Belgique s'engage même "à inviter les autres pays à faire de même".

Selon lui, les pays européens ont pu amender suffisamment le texte. "Les 27 ont obtenu de nombreux amendements qui nous ont permis d'éliminer du texte tout ce qui nous gênait selon les instructions que j'ai reçues entre février et juillet".

Le diplomate s'est montré formel: le texte n'est pas contraignant. "Je sais lire le texte que j'ai négocié et il est écrit que le texte est juridiquement non contraignant (...) Je ne vois pas comment on peut prétendre aujourd'hui que c'est un texte contraignant", a-t-il ajouté.

La commission a commencé une série de sept auditions avant d'examiner, en principe dans l'après-midi, des résolutions de l'opposition demandant au gouvernement d'approuver sans réserve le Pacte.