Malika, la petite fille de 9 ans dont la disparition avait été communiquée mercredi matin, a été "retrouvée saine et sauve", annonce Child Focus mercredi soir via Twitter. La fondation pour enfants disparus a communiqué la nouvelle peu après 23h00. La petite fille était portée disparue depuis mardi soir. Elle avait alors quitté, vers 19h00, la maison d'accueil Prince Albert, située à Woluwe-Saint-Pierre, où elle avait été placée avec ses frères et sœurs.

À la demande du juge d'instruction, la police fédérale avait diffusé le lendemain matin un avis de disparition, demandant aux éventuels témoins de se manifester. La disparition de la fillette, qui a donc passé une nuit hors de sa structure d'accueil, était jugée inquiétante.

Malika Diamatondo Khadijatou, qui aurait quitté la Maison d'accueil à la suite d'une dispute, a finalement été retrouvée "saine et sauve". Aucun détail n'est communiqué sur les circonstances ou le lieu de sa découverte.