Jeudi, le parquet de Bruxelles annonçait l’interpellation de sept personnes en train de casser voitures de police, mobilier urbain ou en pleine agression à l’encontre des forces de police. Deux d’entre elles (l’une âgée de 44 ans, l’autre de 25) ont été mises à disposition du parquet. Un autre - âgé de 23 ans et sous bracelet électronique - était interpellé hier. Il est inculpé en tant qu’auteur ou co-auteur pour incendie volontaire de propriétés mobilières d’autrui et rébellion armée, en bande.

Au regard des maigres informations délivrées par le parquet de Bruxelles, définir un profil type des casseurs semble compliqué. L’on sait que de nombreux membres du noyau dur du groupe d’extrême droite Nation étaient présents lors de la manifestation du vendredi 8 décembre dernier. L’ancien policier Eddy Desmedt, responsable de la section bruxelloise du groupuscule, Jean-Pierre Demol, ancien président de Nation, qualifié de pur et dur par la police, leur porte-parole Olivier Balfroid mais aussi Stéphane Hemmerryckx, bras droit d’Eddy Desmedt ou Grégory Bourguignon, l’un des fondateurs de Nation dans les années nonante de nouveau sur le devant de la scène.

Filmés, pris en photo par les journalistes, ces activistes d’extrême droite apparaissent dès le rassemblement gare Centrale. Ils disparaissent néanmoins dès les premières échauffourées avec la police.

"On voit sur plusieurs vidéos qu’ils excitent les troupes dès le début", commente Manuel Abramowicz, de resistances.be. "Comme en France, nous avons repéré la présence des plus radicaux de militants d’extrême droite parmi les gilets jaunes. Ce en Wallonie, à Bruxelles comme en Flandre. Des dirigeants et des responsables du mouvement francophone Nation et du groupe d’action nationaliste flamand Voorpost ont ainsi été identifiés par le journal de l’Observatoire belge des radicalismes", poursuit l’analyste. "Leur présence a été facilitée notamment par le recrutement qu’ils opèrent chez les jeunes supporters ultras de football également très actifs lors des accrochages violents avec les forces de l’ordre."

Des hooligans avec les gilets jaunes ? "La police a en effet repéré plusieurs ultra de Charleroi lors de la manifestation de vendredi à Bruxelles", apprend-on à bonne source. Plus largement, le profil type du casseur présent lors des actions violentes menées sous couvert du ‘gilet jaune’correspond à un homme plutôt jeune issu des classes populaires, venant majoritairement du Hainaut. Majoritairement sans qualification professionnelle, ces casseurs se distinguent par un discours le plus souvent complotiste ainsi qu’une propension, une sensibilité aux discours anti-système proches de ceux tenus par l’extrême droite. Loin, donc, des revendications premières de vrais gilets jaunes.