Ce mercredi, la police procède à une nouvelle édition du marathon de contrôles de vitesse. Des radars fixes et mobiles sont mis en action dans 545 endroits du pays, depuis six heures ce matin, et ce pour 24 heures.

L’an dernier, la présence de ces flashs avait été massive, avec 1,3 million de voitures contrôlées. Ce qui signifie qu’elles étaient passées devant un radar de vitesse. Parmi celles-ci, 2,5 % des véhicules roulaient trop vite. Soit 32.500 véhicules, au total. Et ce, malgré des annonces de contrôles massives..

La mesure semble cependant avoir un effet positif sur la sécurité routière, du moins à court terme.

