Deux manifestations sont organisées aujourd'hui dans la capitale.

La marche "contre Marrakech":

Organisée par des associations de droite et d'extrême droite flamandes opposées au pacte de l'ONU sur les migrations, elle devrait prendre la forme d'une manifestation "statitque". La marche, organisée par plusieurs associations de droite et d'extrême droite flamandes comme KVHV, NSV, Schild & Vrienden, Voorpost et Vlaams Belang Jongeren, qui dénoncent le pacte de l'Onu sur les migrations, formellement approuvé lundi à Marrakech (Maroc), avait dans un premier temps été interdite par le ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort, et par le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close (tous deux PS). Mais le Conseil d'Etat a suspendu vendredi soir l'interdiction des manifestations défavorables et favorables au pacte des Nations unies sur les migrations. Les autorités ont toutefois fait savoir qu'elles n'accepteraient aucun débordement. La manifestation devrait se dérouler sur le rond-point Schuman, au coeur du quartier européen.

Les manifestants ont commencé à arriver ce dimanche aux alentours de 12h. On pouvait décompter à cette heure quelle 200 personnes à la gare centrale au coeur de Bruxelles.

La marche pour Marrakech:

La deuxième, la "marche pour Marrakech", appelle quant à elle à ne pas voir les migrants comme un problème mais plutôt à interpréter de cette manière la politique du gouvernement à leur encontre. C'est ce que ces militants ont déclaré ce dimanche depuis les bâtiments de la CGSP à Bruxelles, où a lieu leur rassemblement. Celui-ci pourrait prendre la direction du parc Maximilien mais ce n'est pas encore sûr. La contre-manifestation a reçu le soutien de l'organisation étudiante de gauche Comac, de la Ligue francophone des droits de l'Homme, de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, de Vie Féminine et du syndicat socialiste FGTB-CGSP.

La contre-manifestation se déroule donc devant les locaux de la CGSP, à la rue du Congrès. Aucun incident n'est à déplorer pour le moment. Tout se passe dans le calme. Quelques gilets jaunes ont fait leur apparition dans les rangs des manifestants.

Alors que l'on parlait d'une manifestation "statique", un cortège a tout de même pris la direction du parc Maximilien.

