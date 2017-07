La fraude serait surtout l’affaire des très riches. C’est ce que dénonce le PTB dans sa dernière étude. Ainsi, les 400 familles de Belges les plus fortunées frauderaient ensemble une somme totale de 2,1 milliards €! "Cela représente une fraude moyenne de 5,3 millions € par an et par famille", assure Marco Van Hees, député fédéral PTB.

Pour obtenir ces chiffres, le PTB se base sur le travail de l’économiste français Gabriel Zucman, de l’université américaine de Berkeley, et sur le célèbre classement des Belges les plus riches (derijkstebelgen.be). Il s’agit donc de données extrapolées, basées sur le taux de fraude de 30% que Zucman applique pour les revenus des familles les plus riches. " En matière de fraude fiscale, il n’y a, par définition, aucun chiffre officiel, ni précisément connus. Nous avons donc appliqué ce taux à la Belgique, car il est valable pour l’ensemble des pays industrialisés. La méthode est très fiable", certifie le PTB. "Les travaux de cet économiste permettent d’approcher la réalité."

Le PTB explique l’importance de cette fraude par trois facteurs. "Il y a une grande probabilité de fraude pour les 0,01 % les plus riches, un haut pourcentage de revenus fraudés et une richesse très importante. En fait, l’évasion fiscale concerne peu de gens, mais elle est généralisée au sommet. Quand on appartient à la catégorie des 0,01 % les plus riches de la planète, avec une fortune supérieure à 50 millions de dollars, il y a une probabilité de 70 % de détenir un compte dans les paradis fiscaux", écrit le PTB dans son étude, en citant Zucman.

Le PTB estime le patrimoine des 400 familles belges les plus riches à 142,185 milliards d’euros. En y appliquant la méthode Zucman, le PTB obtient ainsi un total fraudé de 2,1 milliards €.

La donne change considérablement en ce qui concerne les familles les plus pauvres. "Les 50 % les moins riches de la population ne fraudent globalement que 629 millions €. Cela représente en moyenne 201 € par an", reprend Marco Van Hees. "Cela confirme que la fraude est nettement plus faible chez les moins fortunés."

Le montant fraudé serait ainsi 26.000 fois moins important pour les 50 % de Belges les moins riches, que pour une famille du Top 400 belge.

Pour lutter contre cette fraude au sommet, le PTB propose d’établir un cadastre des fortunes, mais aussi de créer une cellule du fisc chargée de contrôler ces familles de milliardaires. " Pourtant, la majorité fédérale freine des quatre fers quand il s’agit d’envisager des dispositions audacieuses", conclut Marco Van Hees. " Quant à la commission spéciale Panama Papers, on voit que les quatre partis de la majorité bloquent sur les propositions les plus ambitieuses en matière de lutte contre la grande fraude."