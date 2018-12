Zakia Khattabi (Ecolo), Marie-Christine Marghem (MR) et Raoul Hedebouw (PTB) ont notamment fait le déplacement à la marche pour le climat qui se déroulait à Bruxelles ce dimanche 2 décembre.

"Claim the Climate" a réuni plus de 70.000 personnes dans les rues de Bruxelles ce dimanche. Parmi les participants, quelques personnalités politiques étaient également présentes. On pouvait ainsi retrouver Zakia Khattabi, Raoul Hedebouw et bien d'autres encore arpentant les grandes artères de la capitale avec les manifestants.

La ministre de l'Environnement Marie-Christine Marghem a également fait une apparition ce dimanche. "J’estime que ma place était ici. Et comme l’a dit une manifestante, le changement est pour maintenant. Elle a raison", s'est justifié Marie-Christine Marghem au micro de VTM. La présence de la ministre a laissé plus d'une personne perplexe.

Ainsi, un journaliste de RTL a interpellée la femme politique soulignant le fait que la manifestation se faisait "contre le gouvernement"... dont elle fait partie. "Les gens ne se rendent pas compte que le fédéral n’a qu’une petite partie de ces compétences et que les autres sont dans les mains des régions. C’est plus complexe que de dire le "changement c’est maintenant" ou de manifester contre le gouvernement", a répondu Marie-Christine Marghem.

Le Premier ministre Charles Michel (qui n'était pas présent) a évoqué la marche sur Twitter. "La marche pour le climat est un formidable succès de mobilisation citoyenne. La question climatique doit être une préoccupation centrale au service des générations futures. La Belgique qui a finalisé son Plan Energie Climat défendra des objectifs ambitieux à la Cop24", a écrit Charles Michel.