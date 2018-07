Ce soir, la planète rouge va passer au plus près de nous. Cela faisait 15 ans que ce spectacle n'avait pas eu lieu et le prochain ne sera pas avant 2287. A l’époque, seulement 56 millions de kilomètres séparaient Mars et la Terre, un tel rapprochement n’avait pas eu lieu depuis 60.000 ans.

Ce mardi soir, la planète rouge ne sera qu’à une distance de 57,6 millions de kilomètres.

La distance moyenne entre la Terre et Mars est de 225 millions de kilomètres environ. Cette distance évolue car comme elles ont des orbites elliptiques, elles se rapprochent et s'éloignent l'une de l'autre en fonction de leur position. Ces orbites peuvent aussi se modifier en fonction des autres planètes à proximité. Elles peuvent s'éloigner au maximum de 402,3 millions de kilomètres, quand les deux planètes sont diamétralement opposées par rapport au soleil.

La planète rouge apparaîtra plus grosse et sa robe cuivré sera incandescente dans le ciel nocturne. Dès la fin du crépuscule, levez donc les yeux au ciel en direction du sud-est. Ce spectacle exceptionnel est perceptible à l’œil nu si le ciel est suffisamment dégagé. Sinon, n'hésitez pas à sortir les jumelles, lunettes et télescopes pour profiter pleinement du phénomène.

Si vous ne savez pas l'observer, il est possible de suivre le direct de la Nasa depuis l’Observatoire de Griffith à Los Angeles, en Californie (États-Unis).