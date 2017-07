Au lendemain de l'accord de politique régional intervenu en Wallonie entre MR et cdH, Maxime Prévot (cDH) a réuni la presse à Namur. Le ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine y a annoncé qu'il avait décidé "de ne plus être membre du gouvernement wallon".

"J'ai fait le choix de retrouver pleinement, dans les prochains jours, le maïorat de cette belle ville de Namur", a-t-il précisé. Il souhaite "poursuivre avec détermination l'important travail de redynamisation qui est sur les rails".

"Durant ces trois ans, je n'ai pas ménagé ma peine, j'ai d'ailleurs peu dormi, pour porter avec conviction et fierté des réformes essentielles pour l’ensemble des Wallons. Je pense avoir été un ministre efficace et avoir fait bouger les lignes de nombreux secteurs."

Un cumul mayeur-député

Maxime Prévot a également annoncé qu'il cumulerait le maïorat avec le poste de député en raison de son bon résultat électoral de 2014: il a obtenu un taux de pénétration suffisamment important pour entrer dans les conditions prévues par le décret décumul.

"J'assumerai mon mandat de député jusqu'au terme de cette législature pour accompagner la mise en œuvre de l'ensemble des réformes" régionales qu'il a contribuées à développer, a-t-il encore expliqué. Il justifie aussi ce choix par le fait qu'il n'y aura "probablement pas" de ministre namurois dans le prochain gouvernement wallon, et qu'il faudra donc veiller aux intérêts namurois.

Quant à la poursuite du cumul au-delà de 2019, "c'est dans deux ans, et beaucoup d'eau coulera encore sous les ponts d'ici-là", a-t-il ajouté, confirmant ses réticences à l'égard du décret décumul. "On met la carte rouge au mauvais joueur, d'autant que le parlement wallon est l'assemblée qui est allée le plus loin en la matière".

La décision de M. Prévot tranche avec celle de Paul Magnette (PS), annoncée lundi. Le futur ex-ministre-président wallon, qui était aussi en capacité de cumuler, a renoncé pour sa part à récupérer son siège de député wallon pour exercer pleinement le mayorat de Charleroi.

Un ministre déjà très actif à Namur

Bien qu'il était jusqu'à présent bourgmestre empêché, Maxime Prévot continuait jusqu'à présent de peser sur les choix de sa ville. En mai dernier, suite aux mesures prises pour renforcer la bonne gouvernance en Wallonie (dont l'interdiction pour un mandataire empêché d'assister au collège communal), le ministre avait annoncé qu'il comptait malgré tout "conserver le pilotage politique de la Ville et de ses grands projets impulsés".

Lors de la conférence de presse de ce mercredi, Maxime Prévot a admis que, pendant ces trois années en tant que ministre, il était resté "largement impliqué à Namur et pour Namur malgré les reproches que l'on pouvait parfois me faire".

