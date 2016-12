"Tout le monde s'aperçoit enfin quel formidable atout c'est ce piétonnier!", affirme dans L'Echo samedi, Yvan Mayeur (PS), bourgmestre de Bruxelles, au sujet du piétonnier controversé dans la capitale

"Aujourd'hui, on a les touristes qui reviennent, mais on a aussi un formidable boom d'investissements immobiliers, on n'a plus connu cela depuis 20 ans. En termes de création de logements privés, notamment, c'est incroyable. Je vois aussi les investisseurs qui viennent pour développer le commercial, je vois des privés qui sont tout sauf des philanthropes venir me demander de pouvoir investir. Ils nous demandent juste d'aller plus vite pour réaliser les travaux d'aménagement", s'enthousiasme le bourgmestre.

"On doit urgemment évacuer 30% des voitures qui entrent chaque jour dans le centre de Bruxelles. Cela ne sert à rien de les faire venir, il n'y a pas de place. Il faut que les gens comprennent qu'il n'y a plus de place pour ces voitures. C'est tout", ajoute l'élu qui peste contre le lobby des voitures. "Je ne sens pas cette même proactivité en ce qui concerne les transports collectifs", regrette-t-il, souhaitant voir "une exigence citoyenne beaucoup plus forte" au niveau du transport public.