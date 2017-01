Le député bruxellois et bourgmestre d’Uccle Armand De Decker (MR), le bourgmestre ganshorenois Hervé Gillard (MR), les députées régionales Corinne De Permentier (MR) et Joëlle Milquet (CDH) ou encore le ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet (SP.A) : voici quelques-uns des élus politiques qui, ces neuf derniers mois, ont été ou sont encore couverts par un certificat médical de longue durée. Si les absences de plusieurs mois dans le monde politique sont rares, elles passent rarement inaperçues.

Alors que, sur recommandation de son médecin, Armand De Decker a repris, la semaine dernière, un mois de congé maladie, la DH fait le point sur ce qui est prévu au niveau salarial pour les élus politiques, tous niveaux de pouvoirs confondus, lorsqu’ils deviennent des malades de longue durée.

Que ce soient les ministres, les parlementaires ou les bourgmestres et échevins, du moins du côté bruxellois et wallon, la réponse est claire : le salaire ne diminue pas au fil du temps tant qu’on est couvert par un certificat médical. Une situation qui diffère donc du reste des citoyens qui voient leur rémunération salariale baisser dès le deuxième mois dans des proportions différentes selon qu’ils soient indépendants, employés et ouvriers du secteur privé, ou encore fonctionnaires.

Depuis le 1er janvier 1996, les députés belges, à l’exception des membres du Parlement de la Communauté germanophone, reçoivent une indemnité équivalant à 53.511 € brut par an, hors indexation, indique le Centre de recherche et d’information socio-politiques (Crisp). Au final, le net mensuel s’élève à environ 5.600€. En Région bruxelloise, le salaire des bourgmestres et échevins varie en fonction avec le nombre d’habitants de la commune. À titre d’exemple, le mandat de bourgmestre de la Ville de Bruxelles et de ses 170.000 habitants rapporte à Yvan Mayeur (PS) 10.800€ brut, tandis que pour gérer Molenbeek, Françoise Schepmans (MR) perçoit 10.000€ brut.

Globalement, les élus politiques évitent néanmoins d’être trop longtemps absents des affaires. Parce qu’ils ne peuvent plus faire avancer leurs dossiers, mais aussi parce qu’ils apprécient généralement l’exercice du pouvoir et qu’ils ne peuvent plus faire parler d’eux dans les médias ou lors de rencontres avec leurs concitoyens.

Ces neuf derniers mois , au niveau bruxellois, un certain nombre d’élus ont été ou sont toujours en congé de longue durée. C’est le cas de la députée bruxelloise Corinne De Permentier, absente depuis le début de la législature car gravement malade. Après avoir démissionné en avril dernier, Joëlle Milquet s’était absentée pour raisons de santé. Quant à Hervé Gillard, de Ganshoren, son certificat s’étend de novembre à mi-février. Plus loin dans le temps, en 2005, le ministre bruxellois Guy Vanhengel (Open VLD) avait défrayé la chronique en abordant ses deux mois de burn-out.

"Joëlle Milquet a toujours travaillé une moyenne de 70 heures par semaine"

"En 22 ans de vie politique et parlementaire, Joëlle Milquet (CDH) n’a jamais pris un seul congé de maladie et a toujours travaillé une moyenne de 70 heures par semaine, soirées et week-end compris, et ce avec le témoignage de tous ses collaborateurs et collègues.

