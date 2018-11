Ils ne voulaient pas que ça se sache mais il semblerait que les gilets jaunes mènent diverses actions en raison du Black Friday. Certains appellent au rassemblement à 16 h, d’autres parlent d’une présence de 8 h à 20 h.

Dans la galerie du Cora de La Louvière, certains commerçants sont au courant, d’autres non. Christel, Noor et Salvatore, les vendeuses et gérant du magasin de chaussures Mano dans la galerie du Cora, ont également eu quelques échos d’une action. "Nous ne comprenons pas pourquoi ils s’en prennent aux indépendants. C’est à la rue de la Loi qu’ils doivent aller ou à la limite, au ministère des Finances où les employés sont payés par l’État." Et Noor d’évoquer son retour du boulot de mercredi soir. "Je prends mon bus à 8 h. J’ai fini à 19 h. Après une telle journée, on a envie de rentrer chez soi. Eh bien, mercredi soir, mon bus a été arrêté par un blocage."

À Rive Gauche à Charleroi, on s’attend à une action. "On a averti la police pour que l’on travaille en collaboration" , explique Alexia Tilgenkamp, manager. "Nous sommes attentifs. Il faut s’assurer que l’entrée sera accessible aux voitures et aux piétons. Le Black Friday c’est une action commerciale assez intéressante pour nous. Nous avons prévu des agents de sécurité supplémentaires et nous serons en synchronisation avec les parkings car l’entrée s’effectue principalement par là. On est aussi en communication avec les commerçants, bien sûr, avec des contacts à la police pour faire constater si besoin."

À Tournai aussi, Laurent Scorier, le directeur du centre commercial Les Bastions, a entendu parler d’actions : "Nous avons eu des échos quant à de possibles perturbations, mais il n’y a rien d’officiel. Si les gilets jaunes veulent venir s’exprimer, il n’y a aucun souci, du moment qu’ils n’empêchent pas le commerce ou les clients d’entrer. Ils sont déjà venus la semaine dernière et ça s’est passé sans encombre. Nous avons des contacts avec la police depuis le début du mouvement et nous pourrions faire appel à eux en cas de souci. Pour les grandes chaînes, en cette période et notamment lors du Black Friday un blocage n’est pas trop grave, mais pour les petits commerçants, ça peut être dramatique."

À Mouscron, au centre commercial Les Dauphins, Dominique Desmyter, responsable marketing, dit n’avoir reçu aucune info de la police quant à de possibles perturbations. "Rien n’est donc prévu. Il est difficile pour un gestionnaire de mettre un dispositif de sécurité en place sans être informé par les forces de l’ordre", s’exclame-t-il.

Dans la Province du Luxembourg, les centres commerciaux visés par les gilets jaunes seraient, d’après les informations des réseaux sociaux, le MC Arthur Glen Luxembourg et le Cora de Messancy ainsi que le magasin Ikea à Sterpenich (Arlon).