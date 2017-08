Parmi les inébranlables piliers de ce pays, on demande la popularité de la côte belge au mois de juillet. Est-elle compromise ? En baisse ? En hausse ? Quid, après un mois de juillet volatil d’un point de vue météorologique, et au sortir d’un printemps très clément qui avait enregistré des résultats canons ? Bilan.

Fréquentation. Comme baromètre majeur de la santé côtière, WestToer (l’office du tourisme de Flandre occidentale, donc de notre Belgische kust) adoube le nombre de visiteurs d’un jour venus se détendre à la côte. Avec 2,9 millions de touristes de ce type, juillet 2017 s’affiche comme un premier mois de grandes vacances parfaitement correct, comparable à ceux des années précédentes. "Globalement, la côte belge accuse un bon mois de juillet, surtout au regard de la météo variable de ces derniers jours et en tenant compte du fait que nous sortons d’une superbe saison de printemps, avec pas mal de longs week-ends en mai et en juin", nous confirme Dirk Marteel, de WestToer. Certaines périodes étaient un peu en deçà, "mais les week-ends ont rattrapé le phénomène, avec de très bons résultats pour chaque week-end de juillet".

Hébergement. Ici encore, les taux d’occupation rencontrent les résultats et la moyenne escomptés : les hôtels ont enregistré un taux de remplissage de 80 à 85 % en juillet, "alors que le secteur des maisons de vacances à louer présente lui aussi un résultat positif, spécifiquement dans la deuxième moitié de juillet", appuie Dirk Marteel.

Populations. Un quelconque désamour du public francophone pour les 66 km de littoral belge et la petite vingtaine de stations balnéaires étendues de Knokke à La Panne ? Nenni. "Pour ce mois de juillet, 80 % des touristes côtiers étaient des Belges, pour 20 % de touristes venus de France, Pays-Bas, Allemagne, ou du Grand-Duché." Parmi les Belges, très majoritaires donc, nulle désaffection des Wallons et Bruxellois francophones : 1 Belge sur 5 croisé à la côte en juillet fut un francophone, "notre deuxième plus grand marché, et surtout, un marché très stable".

Bis repetita en août

Pour ce mois d’août, le secteur hôtelier note par ailleurs déjà une légère hausse des réservations et s’attend également à des réservations de dernière minute si la météo est au beau fixe. La multiplication des bars de plage, le festival des sculptures de sable ou encore Plopsaland sont plus que jamais des points d’attractivité cruciaux du Nord du pays.

Le plein lors du week-end du 21/7

Vous voulez savoir si la côte belge souffre d’un déficit de popularité ? Il suffit d’analyser sa fréquentation aux alentours du 21 juillet. Si, pour notre fête nationale, alors que la météo répond présent, l’assistance ne suit pas, c’est que le ver est dans le fruit… Rien de tout ça en 2017. Idéalement calée à l’agenda un vendredi, notre fête nationale et le week-end qui a suivi ont permis "d’accueillir les vendredi, samedi et dimanche 400.000 touristes d’une journée. On a également observé un taux d’occupation des hôtels du littoral supérieur à 90 %." Un bilan respectable, mais pas aussi canon que pour le 21 juillet 2016 (530.000 visiteurs pour le long week-end du 21 juillet). En revanche, c’est mieux qu’en 2015, où 350.000 Belges avaient mis le cap vers la mer.