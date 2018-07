Des averses orageuses se développent principalement dans les provinces de Liège, Hainaut, Luxembourg et Bruxelles ce mercredi, selon l'Institut royal météorologique (IRM), qui émet une alerte jaune pour ces régions entre 21h et 1h du matin.

De fortes quantités de pluie en peu de temps et de la grêle sont attendues localement. Des rafales de vent pourront également atteindre 50 km/h. Les maxima oscilleront mercredi autour de 22 degrés dans les Hautes-Fagnes et au littoral, entre 28 et 30 degrés dans le centre et autour de 31 degrés en Campine. En soirée, des averses orageuses pourront encore toucher le sud-est. Les minima seront compris entre 13 et 17 degrés.

La journée de vendredi s'annonce belle, ponctuée d'éclaircies et de champs nuageux. Une dernière ondée pourrait toutefois toucher le relief.