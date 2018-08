Après un après-midi réservant une alternance de soleil et de passages nuageux, avec un risque d'averses locales, ce sera surtout le nord-ouest du pays qui sera concerné pendant la nuit de vendredi à samedi par une zone d'averses actives.

De l'orage et de fortes rafales, jusqu'à 60 à 70 km/h, sont possibles. Samedi, dans un premier temps, le risque d'averses subsistera dans la plupart des régions. Le temps se fera ensuite sec, avec de larges éclaircies. Le nord et le nord-est du pays resteront quant à eux concernés par un risque d'averses, ou même d'un coup de tonnerre. Les maxima seront compris entre 14 et 18 degrés.