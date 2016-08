Météo: après la parenthèse nuageuse de ce lundi, retour du soleil

Belgique

Une faible zone de pluie traverse actuellement nos régions. Elle sera à l'origine d'un ciel parfois très nuageux avec un risque de quelques faibles pluies, surtout sur le sud du pays. Il fera moins chaud avec des maxima de 19 à 23 degrés. Le vent sera modéré de secteur nord à nord-ouest, indique lundi l'IRM. Lundi soir et la nuit suivante, le ciel se dégagera progressivement et deviendra peu nuageux. De la brume pourrait se former par endroits. Les températures seront sensiblement plus fraîches avec des minima de 8 à 13 degrés. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur nord à nord-est.

Mardi, le ciel restera peu nuageux et il fera chaud avec maxima compris entre 20 degrés à la côte ainsi qu'en Ardenne, et 24 ou 25 degrés ailleurs sous un vent modéré de secteur nord-est.

Durant la nuit de mardi à mercredi, le ciel sera peu nuageux avec, en Ardenne, un risque de formation de quelques brumes. Les minima se situeront autour de 13 degrés à la côte, 11 ou 12 degrés dans le centre et 8 degrés en Ardenne. Le vent sera faible de secteur est virant ensuite au secteur sud-est.

Mercredi, le temps sera toujours ensoleillé, chaud et calme. Les maxima atteindront 22 ou 23 degrés à la côte ainsi que sur les hauteurs de l'Ardenne, et se situeront autour de 25 ou 26 degrés ailleurs. Le vent, quant à lui, sera modéré de secteur ouest.

Jeudi, les champs nuageux seront plus nombreux mais le temps restera sec et les éclaircies signeront leur retour dans le courant de l'après-midi. Il fera un peu moins chaud avec des maxima de 19 à 23 degrés.

Vendredi, le temps sera encore beau, sec et calme même si des champs nuageux graduellement plus denses dériveront dans le ciel dans le courant de la journée. Les maxima seront compris entre 20 et 25 degrés. Le temps deviendra plus variable et venteux ce week-end.