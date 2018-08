Au littoral, des averses pourront se produire toute la journée avec localement un risque d'orage. Dans l'après-midi, des éclaircies alterneront avec des passages nuageux dans l'intérieur des terres mais le temps restera souvent sec. Les maxima seront compris entre 18° en Haute Ardenne et à la mer, et jusqu'à 23° dans le centre du pays, sous un vent modéré, et à la Côte assez fort, de secteur sud-ouest avec des rafales d'environ 50 km/h.





Vendredi soir et dans la nuit, une zone d'averses traversera le pays d'ouest en est, avec un risque d'orage à la mer. Plus tard dans la nuit, le temps deviendra généralement sec avec des éclaircies depuis l'ouest. Les minima seront compris entre 11° et 14°. Durant le week-end et lundi, le temps sera sec et ensoleillé, surtout dimanche. Le risque d'averses orageuses augmentera lundi en fin de journée. Les maxima iront jusque 23° samedi et jusqu'à 27° dimanche et lundi.