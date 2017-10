Le temps sera généralement sec et nuageux lundi matin, avant l'arrivée de faibles pluies dans l'après-midi.

Les maxima oscilleront entre 10 et 15°, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Mardi, il fera assez humide, mais, après, le temps devrait être majoritairement sec jusqu'au week-end, qui marquera également l'arrivée de températures bien plus fraîches.

Lundi, il fera d'abord sec à une averse isolée près, sous un ciel partiellement à très nuageux. Dans le courant de l'après-midi, le ciel se couvrira depuis l'ouest et de faibles pluies sont attendues dans la moitié ouest du pays. L'IRM prévoit des maxima entre 10 degrés en Haute Belgique et 14 ou 15 degrés en plaine. Mardi, la nébulosité sera d'abord très abondante et une nouvelle zone de précipitations traversera le pays d'ouest en est.

L'après­-midi, le temps deviendra généralement sec. En effet, seule une dernière faible averse pourra encore se produire sur le relief ardennais. Les maxima oscilleront entre 12 et 18 degrés. Mercredi et jeudi, la Belgique devrait profiter d'un temps sec. On retrouvera néanmoins encore assez bien de champs nuageux.

Les maxima atteindront par endroits les 19 degrés. Une nouvelle dégradation du temps est attendue pour la fin de la semaine. Différentes zones de précipitations traverseront en effet le territoire depuis la mer du Nord. Les maxima avoisineront les 13 degrés dans le centre vendredi et samedi. Il fera par contre nettement plus frais dimanche