La matinée de lundi sera marquée par la présence de brumes, brouillards givrants et nuages bas même si quelques rayons de soleil pourront apparaître dans la journée par endroits, selon les prévisions de l'IRM. Les températures maximales seront comprises entre 3° sur l'ouest du pays, 0° dans le centre et -5° sur les hauts plateaux de l'est. Le vent sera faible de direction variable s'orientant ensuite entre l'est et le nord-est. La nuit de lundi à mardi sera très froide avec des températures redescendant entre -2° sur l'ouest du pays, -4 à -6° dans le centre et -8 à -14° sur les hauts plateaux enneigés de l'Ardenne. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur est.

Mardi matin, on prévoit par endroits des nuages bas, de la brume et quelques bancs de brouillard givrant, suivi de belles éclaircies par temps particulièrement froid puisque les gelées persisteront en journée dans la plupart des régions. Les maxima se situeront entre 0° ou +1° à la mer et -7° en Ardenne.

Pour la seconde partie de la semaine prochaine, les conditions resteront anticycloniques mais des perturbations affaiblies parviendront tout de même jusqu'à nos régions.

Ce week-end, sous une nébulosité abondante, quelques précipitations seront possibles même si le temps restera sec sur la plupart des régions.