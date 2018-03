Le ciel sera couvert mardi avec de la pluie depuis l'ouest et des maxima de 4 à 11 degrés, indique l'Institut royal météorologique (IRM).

Le ciel se couvrira rapidement, avec de la pluie à partir de l'ouest (éventuellement précédée de quelques flocons de neige sur les hauteurs de l'Ardenne). En fin de journée, la partie la plus active de la zone pluvieuse quittera le pays par l'est, mais les champs nuageux resteront abondants et parfois encore porteurs d'averses.

Les maxima seront compris entre 4 degrés en Hautes-Fagnes et 11 degrés dans l'ouest du pays. Le vent de secteur sud se renforcera pour devenir modéré et virera au secteur sud-ouest à ouest en fin de journée. Les rafales pourront atteindre 50 voire localement 60 km/h.