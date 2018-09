La nébulosité augmentera principalement sur l'est et le sud-est du pays, dimanche après-midi, mais le temps restera sec, indique l'IRM.



Les températures maximales seront comprises entre 19 degrés en Hautes-Fagnes, 23 degrés dans le centre et 24 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré de secteur est à nord-est. Dimanche soir et en première partie de nuit, le ciel sera partiellement nuageux. En deuxième partie de nuit, la nébulosité augmentera depuis l'est mais le temps restera sec. Les minima se situeront entre 8 degrés en Hautes-Fagnes et 15 degrés dans l'ouest, sous un vent faible et à la mer plutôt modéré de secteur nord-est.

Lundi en matinée, des éclaircies seront encore possibles. En cours de journée, la nébulosité augmentera depuis l'est, le ciel devenant alors très nuageux sur la plupart des régions avec un risque d'ondée. Les maxima seront compris entre 18 ou 19 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne ainsi qu'à la mer, et 22 ou 23 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré de nord, s'orientant au nord-nord-ouest. En soirée et durant la nuit de lundi à mardi, la nébulosité restera abondante la plupart du temps avec un risque d'averses. Un coup de tonnerre ne sera pas totalement exclu. Les minima seront compris entre 11 degrés en haute Ardenne à 17 degrés en plaine. Le vent de nord à nord à nord-ouest sera modéré en région côtière et généralement faible dans l'intérieur.

Mardi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec parfois de la pluie ou des averses, et un risque d'orage, essentiellement l'après-midi.