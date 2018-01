Le week-end débutera sous un temps gris, samedi, avec de la brume et du brouillard localement, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les éclaircies s'élargiront toutefois en cours de journée et le temps deviendra assez beau sur la plupart des régions. Les maxima atteindront 3 à 4 degrés sur les hauteurs ardennaises et 6 ou 7 degrés ailleurs.

Le vent, de secteur est à sud-est, sera faible à modéré. En soirée et durant la nuit, le ciel sera dégagé avant des champs nuageux plus nombreux à l'aube. Les minima pourront être légèrement négatifs, variant de 0 à -3 degrés à l'intérieur des terres et proches de 1 degré au littoral. Après une matinée fraîche, dimanche, la Belgique pourra profiter d'une belle journée sous le soleil et des maxima oscillant de 2 degrés en Hautes Fagnes et 6 degrés dans le centre du pays. Le vent modéré d'est à sud-est virera au secteur sud-est à sud. Lundi signera le retour de conditions dépressionnaires. Le matinée sera accompagnée de larges éclaircies, puis le ciel se couvrira progressivement. Une zone de pluie est attendue en milieu de journée à la Côte, qui s'avancera vers l'intérieur dans l'après-midi. Les maxima seront compris entre 3 et 8 degrés.