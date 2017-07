De belles éclaircies rythmeront l'après-midi de lundi, avec des températures autour de 24 degrés dans le centre du pays et jusqu'à 26 degrés en Campine, selon les prévisions de l'IRM.

Les nuages arriveront toutefois progressivement en soirée dans le sud-est, accompagnés d'averses pouvant être orageuses. Mardi, les averses seront fréquentes à l'est et au sud-est du pays, alors que le temps sera généralement sec ailleurs. Les maxima atteindront entre 20 et 24 degrés, sous un vent faible de direction variable. Les dernières averses quitteront la Belgique durant la nuit de mardi à mercredi.

Une averse restera possible à l'est mercredi matin, avant le retour d'un temps plus sec. Le ciel se partagera entre nuages et éclaircies, puis le risque de précipitations augmentera à nouveau en fin de journée. Le mercure atteindra de 21 à 25 degrés. Le vent, de secteur sud à sud-ouest, sera modéré.

La pluie s'intensifiera jeudi mais faiblira en cours de journée, pour laisser place à de belles éclaircies sur l'ouest dans l'après-midi.