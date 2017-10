Lundi après-midi, le ciel sera nuageux et quelques faibles pluies sont attendues, principalement le long de la frontière franco-belge.

La Flandre aura elle l'occasion de profiter de quelques éclaircies. Les maxima seront compris entre 10 et 15°, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Mardi, une nouvelle zone de pluie traversera notre pays d'ouest en est. L'après-midi sera plus sec, mais aussi plus nuageux. Les maxima oscilleront entre 13 et 18°.

Dans la nuit, les insomniaques pourront distinguer les étoiles entre deux nuages, mais au réveil ce sera bruine et nuages bas pour tout le sud du pays.

Mercredi, il devrait faire sec avec des éclaircies en début de journée, sauf sur les hauteurs ou on pourrait encore rencontrer des nuages de brouillard. Au fil des heures, le ciel flamand se couvrira aussi et la Campine pourrait être arrosée. L'Ardenne profitera quant à elle de timides éclaircies. Le mercure ne dépassera pas les 18°.

Jeudi, ce sera possibles averses au nord et discret soleil au sud. Dans la nuit, la pluie fera son grand retour et arrosera les régions sans discrimination. Il faudra attendre vendredi après-midi pour retrouver un temps sec. Le thermomètre affichera des températures entre 11 et 15°.

Le temps se dégradera progressivement au cours du week-end, et le mercure peinera à dépasser les 12° à partir de lundi.