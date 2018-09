Il fera partiellement à très nuageux après la dissipation de la grisaille matinale jeudi, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo.

Alors que dans l'ouest quelques faibles précipitations seront possibles, des averses pouvant être accompagnées d'orages se développeront dans le centre et l'est. Dans le courant de l'après-midi, le temps deviendra sec à partir de l'ouest avec des éclaircies. Les maxima seront compris entre 17 degrés en Haute Ardenne et 21 degrés localement ailleurs, sous un vent faible puis modéré de nord-ouest.

Jeudi soir et durant la nuit, les averses s'estomperont et la zone de pluie quittera le pays par l'Allemagne. Une nouvelle zone de pluie atteindra déjà la côte dans le courant de la nuit et s'étendra vers le centre du pays. Les minima se situeront entre 7 et 15 degrés.

Vendredi,une zone de pluie traversera à nouveau la Belgique d'ouest en est. Un temps plus sec reviendra après son passage.

Samedi, une zone de pluie glissera sur la Mer du Nord et débordera parfois sur le nord-ouest du pays. L'Ardenne pourrait quant à elle profiter de plus de soleil.

Dimanche, le ciel sera partiellement à temporairement très nuageux avec par endroits quelques légères pluies passagères. Il fera assez doux avec des maxima jusqu'à 22 degrés.