De larges éclaircies sont attendues mardi en de nombreux endroits, avant des averses éparses qui arriveront sur le pays dans l'après-midi et en soirée, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima oscilleront entre 4 et 8 degrés. Le vent, de secteur sud-est, sera faible à modéré. En soirée et durant la nuit, la nébulosité sera abondante, accompagnée de pluie par moments. Les températures ne dépasseront pas 2 degrés dans les Hautes-Fagnes et 5 ou 6 degrés au nord du pays.

Mercredi, la Belgique sera traversée d'ouest en est par une perturbation peut structurée, à l'origine de pluie ou de bruine. Des éclaircies feront leur retour dans l'après-midi, suivies d'averses en soirée depuis l'ouest. Le thermomètre affichera entre 4 et 9 degrés.

Il fera généralement sec, jeudi, mais le ciel restera gris, sous des maxima avoisinant 4 ou 7 degrés. Des bancs de brume et de brouillard éventuellement givrant sont attendus et de petites gelées nocturnes au sol ne sont pas exclues en Ardenne.