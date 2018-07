Averses orageuses suivies d'éclaircies mercredi

Quelques averses orageuses sont anticipées temporairement et localement encore dans la moitié nord-ouest du pays, indique l'IRM mercredi qui ajoute que de larges éclaircies sont prévues plus tard cet après-midi. On observera dans la moitié nord-ouest du pays temporairement quelques averses, par endroits accompagnées d'orage. Ensuite, l'IRM prévoit en de nombreux endroits de larges éclaircies. Dans le courant de la journée, des nuages cumuliformes se développeront et pourront localement éclater en orage l'après-midi ou en soirée.

A la mer, le temps restera sec avec du soleil. Il fera très chaud, les maxima se situe ront entre 27 degrés à la mer et 34 degrés en Campine. Le vent sera d'abord faible sans direction précise.