Un vendredi peu estival est au programme des Belges, avec un ciel très nuageux en matinée puis une alternance entre nuages et éclaircies, sans exclure la possibilité d'une averse, selon les dernières prévisions de l'IRM.

Côté mercure, la journée sera fraîche, les maxima ne dépassant pas 19 à 20 degrés dans le centre, 18 degrés sur la côte ou même 15 degrés en Hautes Fagnes. Un vent modéré de secteur ouest, modéré à assez fort à la mer, soufflera sur le pays.

En soirée et durant la nuit, les nuages s'amoncelleront. Des averses, parfois intenses, et des orages sont attendus, sous un vent modéré d'ouest à sud-ouest. Les minima seront compris entre 7 degrés environ (Hautes­ Fagnes) et 12 ou 13 degrés (à la mer).

Quelques coups de tonnerre seront encore possibles samedi, une journée qui offrira un ciel partagé entre averses et éclaircies. Il faudra attendre la fin de journée pour que le ciel ne s'assèche à partir de la frontière française. Les températures resteront assez basses, ne dépassant pas 18 degrés à l'intérieur des terres.