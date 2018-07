Le ciel belge sera assez lumineux mercredi matin après la levée de l'éventuelle brume matinale, mais les nuages devraient réapparaitre en cours de journée et mener à des averses isolées dans l'après-midi, selon les prévisions de l'IRM (Institut royal météorologique).

Ce sera surtout sur l'est du pays que ces averses seront probables, l'ouest restant généralement ensoleillé. Les températures atteindront jusqu'à 19 ou 20 degrés sur les hauteurs et à la mer, 23 à 24 degrés ailleurs, avec un faible vent de nord qui se fera ensuite modéré. Mercredi soir, l'une ou l'autre averse est encore possible. Pendant la nuit, des bancs de brouillard ou des nuages bas apparaitront ci et là, surtout sur l'Ardenne et l'ouest du pays, alors que les températures baisseront jusqu'à des minima de 11 à 16 degrés.

Jeudi, la matinée sera généralement ensoleillée avant la formation de cumulus sur l'intérieur des terres. La plus grande partie du pays restera au sec, mais une averse n'est pas exclue en Lorraine et dans le sud de l'Ardenne.