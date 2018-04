La journée de mercredi commence sous un ciel très nuageux et des périodes de pluie.

Le pays devrait retrouver un air plus sec en milieu d'après-midi, à l'exception du littoral qui ne devrait pas échapper aux averses. Les maxima seront compris entre 11 et 15° avec un vent modéré dans l'intérieur du pays et assez fort à la côte de secteur ouest, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Dans la nuit, la Flandre sera bien arrosée. Le scénario restera identique jeudi, avec des maxima compris entre 10 et 15°, un vent modéré d'ouest à sud-ouest et l'une ou l'autre averse.

Il fera plus sec vendredi et le ciel se partagera entre éclaircies et passages nuageux. Le mercure ne dépassera pas les 16°.

De samedi à lundi, le temps se dégradera progressivement pour passer d'une journée relativement sèche à des averses puis des orages. Le risque d'averses devrait diminuer mardi. Le thermomètre atteindra péniblement les 12°.