Le vent sera généralement faible d'est à nord­-est, revenant au nord­-est à nord. Durant la nuit, le ciel deviendra peu nuageux à serein. Le temps pourra toutefois devenir brumeux et quelques bancs de brouillard pourraient se former, principalement dans le nord­-ouest du pays. Les minima seront compris entre 4 et 11 degrés.





Le vent sera généralement faible de secteur nord­-est à est ou de directions variées.